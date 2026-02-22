Ebeveynler dikkat: Çocukların kullandığı o boya kalemleri toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı son bildirimle çocukları yakından ilgilendiren bir ürün hakkında toplatma kararı verdi.

19 Şubat 2026 tarihli duyuruda, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında standartlara aykırı bulunan ürün için yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.

KİMYASAL RİSK TESPİT EDİLDİ

Yapılan teknik incelemelerde, “Tuğba İç ve Dış Ticaret - Mehmet Kalınkara” firmasına ait “Tgb Marka 12’li Kuru Boya” setinde ciddi kimyasal risk tespit edildi.

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili TS EN standartlarına göre gerçekleştirilen testlerde üründe Krom III ve Krom VI geçişinin yanı sıra toplam kurşun miktarının da yasal limitlerin üzerinde olduğu belirlendi.

Çocuk sağlığı açısından tehlike oluşturduğu değerlendirilen ürünün 17 Şubat 2026 itibarıyla piyasadan çekilmesine karar verildi.

İşte ürün bilgileri: