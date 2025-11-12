Abone ol: Google News

Sucuk alırken iki kez düşünün: İşte hile yapan 9 marka

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yayımladığı listeyi güncellemeye devam ediyor. Yeni yayımlanan listeye göre 9 farklı sucuk markasının ürünlerinde hile tespit edildi.

12.11.2025
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi.
  • Denetimlerde 9 sucuk markasında usulsüzlük tespit edildi.
  • Bazı sucuklarda mekanik kanatlı eti ve sakatat bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Sağlığa Zararlı Gıdalar” başlıklı sayfasında güncellemeye gitti.

Bakanlık, denetimler sonucunda mevzuata aykırı üretim yapan firmaları kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan son denetimlerde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren 9 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi.

SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Açıklanan sonuçlara göre, bazı piliç sucuklarda mekanik kanatlı eti, bazı dana sucuklarda ise sakatat bulundu.

Bakanlığın yayınladığı listeye göre hile yapan firmalar:

