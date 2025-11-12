Sucuk alırken iki kez düşünün: İşte hile yapan 9 marka Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan gıdalara ilişkin yayımladığı listeyi güncellemeye devam ediyor. Yeni yayımlanan listeye göre 9 farklı sucuk markasının ürünlerinde hile tespit edildi.