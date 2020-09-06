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    Sudan'da 30 yıllık İslamcı yönetim bitiyor

    Sudan'da 30 yıllık İslamcı yönetim bitiyor

    Sudan'da geçiş hükümeti ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi kendi arasında yaptığı anlaşmayla laik sisteme geçiyor
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2020 - 17:23
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    Sudan'da Ömer el Beşir'in 30 yıllık yönetimine, halk ayaklanması sonrası ordu tarafından darbe yapılmıştı.

    Darbe sonrası devlet içinde yönetim değişikliğine gidiliyor.

    DİN VE DEVLET İŞLERİ AYRILIYOR

    Geçiş hükümeti ile isyancı gruplar arasındaki görüşmelerde, din ile devlet işlerinin ayrılmasına karar verildi

    Etiyopya başkenti Addis Ababa'da perşembe günü ilkeler bildirisine imza atan Sudan Geçiş Hükümeti Başbakanı Abdalla Hamdok ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütünün Hilu fraksiyonu lideri Abdül Aziz el Hilu'nun dinle devleti birbirinden ayırmayı kabul ettiği öğrenildi.

    Sudan da 30 yıllık İslamcı yönetim bitiyor #1

    30 yıllık İslamcı yönetimin bitecek olması anlamına gelen bildiride, "Sudan'ın tüm yurttaşlarının haklarının güvence altına alındığı demokratik bir ülke olabilmesi için anayasada din ile devlet ayrılığı ilkesi temel alınmalıdır, bunun yokluğu halinde kendi kaderini tayin hakkına saygı gösterilmelidir" denildi.

    LAİK BİR SİSTEM İSTENİLMİŞTİ

    Bildiri, geçiş hükümetinin iç savaşa son verme amacıyla 5 silahlı isyancı grupla yürüttüğü görüşmelerde 'tarihi' barış anlaşması imzalaması sonucunda geldi.

    SPLM-N içindeki iki büyük fraksiyon, laik bir sistemi garanti etmeyen bir barış anlaşmasını imzalamayacaklarını açıklamıştı.

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