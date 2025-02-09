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İHA

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen ilk Hamsi Festivali, ilçede unutulmaz anlar yaşattı. Festival, Sultanbeyli Meydanı’nda düzenlenerek, yoğun katılım ve renkli görüntülerle dikkat çekti. Etkinliğe AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1,5 TON HAMSİ DAĞITILDI

Festivale katılan binlerce vatandaşa ücretsiz balık ekmek ikram edildi ve toplamda 1,5 ton hamsi dağıtıldı. Etkinlikte, kemençe, horon, tulum ve halk oyunları gibi geleneksel gösteriler de sahnelendi.

Belediye Başkanı Ali Tombaş, festivaldeki coşkuya değinerek şunları söyledi:

Bugün, memleket günlerinde 81 ilden gelen vatandaşlarımızla kültür, gelenek ve örflerimize Sultanbeyli’de tanıklık ettik. Birinci festivalimizi yaparken 'kar yağsın, hamsi festivali yapacağız' demiştik, işte bugün birlikteyiz. Bu meydanı dolduran coşkunuzla Sultanbeyli'nin bereketini bir kez daha gösterdiniz.

"SULTANBEYLİ, ANADOLU'NUN BİR ÖZETİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Sultanbeyli'nin Anadolu'nun bir özeti olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Sultanbeyli, Anadolu'nun her köşesini yansıtan bir yer. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, hatta Balkanlar’a kadar geniş bir kültürel yelpazeyi kucaklayan bir ilçe. Her zaman davamıza destek veren, Cumhurbaşkanımızın yanında duran bu güzel ilçeye teşekkür ediyorum.

Konuşmaların ardından, Başkan Tombaş ve Başkan Özdemir, katılımcılara balık ekmek ikram ederek festivale renk kattılar.