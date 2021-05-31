Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Sultanbeyli’de saat 03.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede bütün çatıyı kaplayan alevlerin binanın hemen yanında bulunan diğer evlere sıçrama ihtimali paniğe yol açtı.

BİNANIN ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Alevleri gören komşular derhal itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de yanan binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekibi de yangın tamamen söndürülene kadar tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi.

BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİ İLE YIKILACAKTI

Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın hakkında konuşan Fırat Güzelbaba,”Yan komşuyum ben, yangını gördüm geldim arkadaşları uyandırmaya. Ben geldiğimde de itfaiyeler gelmişti. Bina kentsel dönüşüm nedeni ile yıkılacaktı zaten” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.