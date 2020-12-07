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    Sultanbeyli'de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar

    Sosyal medyada beğeni almak için gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler sınır tanımıyor.
    • İHA
    • 07.12.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 10:45
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    Sultanbeyli'de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.

    POZ VERDİLER

    Koruma tedbirlerinin olmadığı çatıda tehlikeye aldırış etmeyen kızlar, sosyal medya hesaplarından paylaşmak için birbirlerine poz verdi.

    Kimsenin olmadığı bir anda çatıya çıkan kızların yaptıkları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sultanbeyli'de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar ViDEO

    Sultanbeyli de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar #1

    Sultanbeyli de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar #2

    Sultanbeyli de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar #3

    Sultanbeyli de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar #4

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