Sosyal medyada beğeni almak için gençlerin yaptığı tehlikeli hareketler sınır tanımıyor.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.

POZ VERDİLER

Koruma tedbirlerinin olmadığı çatıda tehlikeye aldırış etmeyen kızlar, sosyal medya hesaplarından paylaşmak için birbirlerine poz verdi.

Kimsenin olmadığı bir anda çatıya çıkan kızların yaptıkları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de fotoğraf için inşaatın çatısına çıktılar ViDEO