Sultanbeyli'de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı
Sultanbeyli'de kafasını bir aracın stepne lastiğine sıkıştıran köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- DHA
- 16.12.2020 - 13:11
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Sevde Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin altında bulunan köpek, kafasını aracın stepne lastiğine sıkıştırdı.
Köpeğin seslerini duyan vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi, ancak kurtaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kısa sürede kurtardı. Kurtarılan köpek, veteriner ekiplerine teslim edildi.