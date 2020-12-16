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    Sultanbeyli'de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı

    Sultanbeyli'de kafasını bir aracın stepne lastiğine sıkıştıran köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 13:11
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    Sultanbeyli'de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı

    İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Sevde Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir otomobilin altında bulunan köpek, kafasını aracın stepne lastiğine sıkıştırdı.

    Köpeğin seslerini duyan vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi, ancak kurtaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği kısa sürede kurtardı. Kurtarılan köpek, veteriner ekiplerine teslim edildi.

    Sultanbeyli de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı #1

    Sultanbeyli de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı #2

    Sultanbeyli de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı #3

    Sultanbeyli de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı #4

    Sultanbeyli de kafası lastiğe sıkışan köpek kurtarıldı #5

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