Sultanbeyli'de sondaj makinesini çaldılar

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Bir jeoloji mühendisinin kardeşine ait sondaj makinesi tıra yüklenerek çalınırken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde yaşayan jeoloji mühendisi İlker Balık, işe aldığı Hikmet Y.'nin tanıştırdığı kişilerle sondaj makinesi satışı için pazarlık yaptı.

Fakat taraflar fiyatta anlaşamayınca satış olmadı.

İSTEDİKLERİ FİYATI ALAMAYINCA ÇALDILAR

Bir süre sonra ise sondaj makinesinin yerinde olmadığını gören Balık, polise giderek şikayetçi oldu.

Balık, Hikmet Y. ile birlikte ağabeyi Feyzettin Y. ve Ali. A.’nın, kardeşine ait sondaj makinesini çaldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

Sultanbeyli’de sondaj makinesi TIR’a yüklenerek çalındı

TIRA YÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, dev sondaj makinesinin iki kişi tarafından tıra yüklenerek götürüldüğünü tespit etti.

Polis, sondaj makinesini çalan kişileri yakalamak için soruşturma başlattı.