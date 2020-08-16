Bir sürücünün kavşakta drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler polisi harekete geçirdi. Para cezası alan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

İstanbul Sultangazi'de bulunan Gazi Mahallesi'nde bir sürücü trafiğe tehlikeye atacak bir hareket yaptı.

M.E. adlı sürücü, Gazi - Cebeci Yolu'ndaki kavşakta drift yaptı. O anlar ise bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS GÖRÜNTÜLERDEN YOLA ÇIKTI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede plakasını belirledikleri otomobilin sürücü M.E.'yi gözaltına aldı.

Sultangazi'de drift atan sürücü video paylaştı: Yakalandı VİDEO



EHLİYETİNE EL KONULDU

M.E.'ye "trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan 6 bin 273 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu.









