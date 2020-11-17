50 yaşındaki kişiye başka bir yolcu kalp masajı yapsa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’ndeki durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun (50), kalp krizi geçirdi.

Onu görenler hemen 112 ekiplerine haber verdi.

Duraktan bekleyen bir vatandaş, sağlık görevlileri gelene kadar yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi ViDEO





Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.