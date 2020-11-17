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    Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

    50 yaşındaki kişiye başka bir yolcu kalp masajı yapsa da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 10:44
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:32
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    Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi’ndeki durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun (50), kalp krizi geçirdi.

    Onu görenler hemen 112 ekiplerine haber verdi.

    Duraktan bekleyen bir vatandaş, sağlık görevlileri gelene kadar yaşlı adama kalp masajı yaptı. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Sultangazi'de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi ViDEO



    Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Sultangazi de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi #1

    Sultangazi de tramvay beklerken kalp krizi geçirdi #2

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