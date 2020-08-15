Koronavirüs nedeniyle 70 kişinin katıldığı ayin, bu yıl Patrikhane yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 2010'dan beri yılda bir, Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin başladı.

Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıldönümünde yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na gelerek hazırlıklara başladı.

Manastırın çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı, hassas burunlu köpekle manastır içinde arama yapıldı.

70 KİŞİLİK AYİN

Ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliğince kendilerine verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı.

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıldır gerçekleştirilmeyen ayine, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 70 kişi katılıyor.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI AYİNDE

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katılımcılar arasında yer alırken, geçmiş yıllarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayini, bu yıl Patrikhane yetkilileri gerçekleştirdi.

Ayin nedeniyle Sümela Manastırı'na saat 14.00'e kadar heyet dışında başka ziyaretçi kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, manastırı ayinin ardından 14.00-20.00 saatlerinde gezebilecek.

Sümela Manastırı'nda ayin başladı ViDEO

SÜMELA MANASTIRI

Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde, vadiden yaklaşık 300 metre yüksekteki ormanlık alanda bulunan Sümela Manastırı, halk arasında "Meryem Ana" adı ile biliniyor.

Sümela Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş, bazı duvarları fresklerle süslü. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır muhteşem bir görünüm kazandı ve en zenginleşti.

Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyahın ziyaret ettiği, yazılarına konu ettiği bir mekan olarak ünlendi.

Sümela Manastırı'nın başlıca bölümleri ana kaya kilisesi, birkaç şapel, mutfak, öğrenci odaları, misafirhane, kütüphane ile kutsal ayazma olarak biliniyor. Bu yapılar topluluğu oldukça geniş bir alana inşa edildi. Manastırın girişinde su getirdiği anlaşılan büyük su kemeri yamaca yaslanmış durumda.

MANASTIR BİNALARI

Dar, uzun merdivenle girilen manastırın giriş kapısının yanında muhafız odaları bulunuyor. Buradan bir merdivenle iç avluya iniliyor. Solda manastırın esasını teşkil eden ve kilise haline getirilen mağaranın önünde çeşitli manastır binaları bulunuyor.

Sağ tarafında kütüphane bulunuyor. Yine sağda yamacın ön yüzünü kaplayan büyük balkonlu bölüm, kesiş odaları ve misafir odaları olarak kullanılmış.

Şapeldeki freskler 18. yüzyılın başlarına tarihlenmekte ve üç ayrı devirde yapılan üç tabaka olarak görülüyor. En alt tabakanın freskleri daha üstün nitelikte olduğu belirtiliyor.

Sümela Manastırı'nda yer yer sökülerek alınmış olan ve oldukça harap bir görünüm taşıyan fresklerde işlenen başlıca konular İncil'den alınmış sahneler, Hz. İsa ve Meryem Ana'nın hayatı ile ilgili tasvirler.