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    Sürücü adaylarına simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

    Sürücü adaylarına simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi

    Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 08:12
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 08:56
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    Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

    Direksiyondan önce emniyet kemeri eğitimi

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

    Sürücü adaylarına simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi #1

    Kemer takmamanın sonuçları uygulamalı öğretilecek

    Sürücü adayları, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.

    Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.

    Sınav sorumluları hizmet içi eğitim alacak

    29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

    Sürücü adaylarına simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi #2


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