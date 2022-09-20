Sürücü adaylarına simülasyonlu emniyet kemeri eğitimi
Sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
- Haber Merkezi
- 20.09.2022 - 08:12
- Güncelleme : 20.09.2022 - 08:56
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Direksiyondan önce emniyet kemeri eğitimi
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.
Kemer takmamanın sonuçları uygulamalı öğretilecek
Sürücü adayları, emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.
Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi.
Sınav sorumluları hizmet içi eğitim alacak
29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.