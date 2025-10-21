Sürücüleri ilgilendiriyor: 1 Kasım’dan itibaren 7 bin 438 TL olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir uyarı geldi.

Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 2025’te sona eriyor ve yenileme işlemleri için geri sayım başladı.

İçişleri Bakanlığı, sürecin uzatılmayacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Süresi dolmuş ehliyetlerle trafiğe çıkan sürücüler para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Bu nedenle sürücülerin, mağduriyet yaşamamak için ehliyet yenileme işlemlerini belirlenen tarihten önce tamamlaması gerekiyor.

1 KASIM’DAN İTİBAREN GEÇERSİZ OLACAK

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde son dönemece girildi.

İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu.

Bu tarihten sonra yenileme işlemini yaptırmayan sürücüler, geçersiz belgeyle trafiğe çıkmış sayılacak ve cezai işlemle karşılaşacak.

Yenileme sürecini Ekim ayı bitmeden tamamlayan sürücüler, yalnızca 15 lira ödeyerek ehliyetlerini yenileyebilecek. Ancak, 1 Kasım’dan sonra ücretler 7 bin 438 TL’ye çıkacak.

CEZASI NE KADAR?

2025 yılı trafik cezaları kapsamında, süresi dolmuş ehliyetle trafiğe çıkanlara uygulanacak idari para cezası 12.978 TL olarak açıklandı.

EHLİYET YENİLEME SÜRECİ

Ehliyet yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) üzerinden alınan randevularla gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, randevu günü yanlarında bazı belgeleri bulundurmak zorunda. Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı

Eski sürücü belgesi

Biyometrik fotoğraf

Geçerli sağlık raporu

15 TL değerinde yenileme ücreti dekontu

Başvurusunu tamamlayan sürücülere geçici bir belge veriliyor. Yeni çipli sürücü belgeleri ise birkaç gün içinde PTT aracılığıyla adrese teslim ediliyor.