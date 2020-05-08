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    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi karantinadan çıktı

    Bolu'da 14 gün kaldıkları yurttan ayrılan vatandaşlar, memleketlerine gönderildi.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 11:43
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    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi karantinadan çıktı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilip, Bolu’da yurda yerleştirilen 295 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine uğurlandı.

    Suudi Arabistan'da yaşayan Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan’da uçakla Türkiye’ye getirildi.

    BOLU'DA KARANTİNADA KALDILAR

    295 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alındı.

    Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek, düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı.

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişi karantinadan çıktı ViDEO

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -1

    14 GÜNLÜK KARANTİNADAN ÇIKTILAR

    14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, evlerine gönderildi.

    Vatandaşlara, yurttan ayrılırken çam fidanı hediye edildi.

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -2

    MEMLEKETLERİNE GİTTİLER

    Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti.

    Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade etti.

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -3

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -4

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -5

    Suudi Arabistan'dan gelen 295 kişinin karantina süresi tamamlandı -6

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