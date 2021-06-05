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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

    Kısıtlamasız cumartesi fırsat bilenler, Taksim ve İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Yoğun kalabalıkta bazı kişilerin maskesiz olduğu gözlendi.
    • DHA
    • 05.06.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 17:26
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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

    İstanbul'da kısıtlamanın olmadığı cumartesi gününde bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

    Özellikle sahiller ve kent meydanlarındaki yoğunluk, Taksim Meydanı İstiklal Caddesi'nde de görüldü.

    ADIM ATACAK YER KALMADI

    Meydanda adeta adım atacak yer kalmadı.

    Bazıları kişilerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralını hatırlayan dahi olmadı.

    VAKA SAYISI DAHA YENİ DÜŞTÜ

    Aşırı kalabalık tedirgin ederken, vaka sayısının düştüğü megakentte yeniden kısıtlama yapılabileceği öngörüldü.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #1

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #2

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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #5

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #6

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #7

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #8

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi nde yoğunluk #9

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