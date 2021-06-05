Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Kısıtlamasız cumartesi fırsat bilenler, Taksim ve İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Yoğun kalabalıkta bazı kişilerin maskesiz olduğu gözlendi.
- DHA
- 05.06.2021 - 17:03
- Güncelleme : 05.06.2021 - 17:26
İstanbul'da kısıtlamanın olmadığı cumartesi gününde bazı noktalarda yoğunluk oluştu.
Özellikle sahiller ve kent meydanlarındaki yoğunluk, Taksim Meydanı İstiklal Caddesi'nde de görüldü.
ADIM ATACAK YER KALMADI
Meydanda adeta adım atacak yer kalmadı.
Bazıları kişilerin maskesiz olduğu gözlenirken, sosyal mesafe kuralını hatırlayan dahi olmadı.
VAKA SAYISI DAHA YENİ DÜŞTÜ
Aşırı kalabalık tedirgin ederken, vaka sayısının düştüğü megakentte yeniden kısıtlama yapılabileceği öngörüldü.