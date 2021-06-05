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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Kısıtlamasız cumartesi fırsat bilenler, Taksim ve İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Yoğun kalabalıkta bazı kişilerin maskesiz olduğu gözlendi.