Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan tam kapanma, saat 19.00 itibariyle başladı.

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

Kapanmayla birlikte Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki dükkanlar da kepenkleri kapattı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerine ve kaldıkları otellere giderken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldığı görüldü.

Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı VİDEO