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    Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

    17 gün sürecek olan tam kapanmayla birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.
    • İHA
    • 29.04.2021 - 21:35
    • Güncelleme : 29.04.2021 - 22:18
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    Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar uygulanacak olan tam kapanma, saat 19.00 itibariyle başladı.

    TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ TURİSTLERE KALDI

    Kapanmayla birlikte Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki dükkanlar da kepenkleri kapattı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşlar evlerine ve kaldıkları otellere giderken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldığı görüldü.

    Tam kapanmayla birlikte İstiklal Caddesi turistlere kaldı VİDEO

    Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı #1

    Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı #2

     

    Taksim ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı #3

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