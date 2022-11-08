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    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı

    Babasıyla birlikte yerli ve yabancı vatandaşların yoğun olduğu Taksim Meydanı'na gelen minik davulcunun, burada yaptığı şovlar yoğun ilgi gördü. Çevredekiler o anları kaydetti.
    • 08.11.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 11:50
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    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı, gün boyunca yoğun bir kalabalığı ağırlıyor.

    Hemen hemen her köşede sokak sanatçılarının yer aldığı meydanda, bu kez minik davulcu dikkat çekti.

    Yoğun ilgi gördü

    Babasıyla birlikte Taksim'e gelen 6 yaşındaki Abdurrahman Devrim Ersoy, 2 yaşından beri çaldığı davuluyla gösteri yaptı.

    Hem çalıp hem şov yapan Ersoy, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı #1

    Çeşitli hareketlerle şov yaptı

    İHA'nın aktarımına göre; kendisiyle aynı boydaki davuluyla yere eğilerek çeşitli hareketler yapan minik davulcu, yerli ve yabancı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı VİDEO

    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı #2

    "Vatandaşlar eğitim alıp almadığını soruyor"

    Minik davulcunun babası İsmail Erol, “2 yaşından beri çalıyor. İki yaşındayken küçük bir davul aldık. O günden beri davul çalıyor, davul aşkı devam ediyor. Hiç bitmedi. Şu an 6 yaşında, hala davul çalmaya devam ediyor. Kendi isteğiyle öğrendi. Biz ona küçük, oyuncak bir davul aldık. O zamandan beri çalıyor. Bütün ritimleri kendisi öğrendi, biz öğrenmedik. Okula da gidiyor. Vatandaşlar, yaşı küçük olduğu ve davulu da mükemmel çaldığı için ilgi duyuyor. Vatandaşlar eğitim alıp almadığını soruyor. Eğitim falan almadı, her şeyi kendisi öğrendi.” dedi.

    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı #3

    Taksim’de 6 yaşındaki davulcu kendine hayran bıraktı #4


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