Taksim'de olay çıkartan Iraklıya vatandaştan tepki

Alkollü araç kullanan ve ehliyeti olmayan Irak uyruklu şahıs, cezaya itiraz etti. Yoldan geçen bir vatandaş ise “Bağırmayacaksın benim polisime” diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü.

279 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Bunun üzerine polis, kendisinin de Irak’ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı. Ehliyetsiz olarak araç kullanan şahısta 279 promil alkol tespit edildi.

3 BİN LİRA CEZA

Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan E.G. olduğu öğrenilen Iraklı’ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

Taksim’de olay çıkartan Iraklı polise vatandaştan tepki

"BAĞIRMAYACAKSIN BENİM POLİSİME"

Öte yandan, kendisine ceza yazıldığı için polislerle tartışan Iraklı’yı gören bir vatandaş tepki gösterdi.

Yoldan geçerken olan biteni görüp olay yerine gelen vatandaş, “Bağırmayacaksın benim polisime. Bizim ülkemizde bize böyle davranamazsın" diyerek Iraklı turiste tepki gösterdi.

Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, aracı da çekiciyle kaldırıldı.