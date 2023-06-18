Taksim'de oyuncak silahla dolaşan kostümlü iki kadın Taksim Meydanı’nda ellerinde oyuncak silahla gezen kostümlü ve maskeli iki kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

Taksim Meydanı’nda çığlık ve cadı maskesi takıp kostümlerle dolaşan iki kadın, ellerindeki oyuncak silahla turistleri ve vatandaşları korkuttu.

Bağcılar’dan geldiklerini ve kendi aralarında video çektiklerini söyleyen kadınlar, meydanda dolaşan turist ve vatandaşlara oyuncak silahlarını doğrulttu.

Turistleri ve vatandaşları korkutup rahatsız eden iki kadını sivil asayiş ekipleri durdurdu.

Polisler müdahale etti

Polisin durdurmasıyla maskelerini çıkaran kadınlar, "Video çekiyoruz’’ diyerek kendilerini savundu.

Kadınlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.