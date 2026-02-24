Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor: 1 Mart’ta başlayacak

Emlak Vergisi Kanunu kapsamında taşınmaz sahiplerini ilgilendiren ödeme takvimi yeniden gündemde.

Vergi, her yıl iki eşit taksit halinde tahsil ediliyor. İlk ödeme dönemi Mart–Mayıs aylarını, ikinci taksit ise Kasım ayını kapsıyor.

Uzmanlar, gecikme zammı ve faizle karşılaşmamak için ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Peki, emlak vergisi hangi kanallardan ve nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerinde hem fiziki hem de dijital kanallar üzerinden işlem yapılabiliyor.

Taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe veya il belediyelerine yapılan ödemeler, artık yalnızca veznelerle sınırlı değil.

Vatandaşlar belediye hizmet binalarına giderek nakit ya da kredi kartıyla ödeme gerçekleştirebildiği gibi, belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de işlemlerini tamamlayabiliyor.

Bunun yanı sıra anlaşmalı bankaların şubeleri ve internet bankacılığı sistemleri aracılığıyla ödeme yapılabiliyor.

Ayrıca e-Devlet platformu üzerinden borç sorgulama ve ödeme işlemleri hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Özellikle birden fazla gayrimenkulü bulunanlar ya da yurt dışında yaşayan mülk sahipleri için bu dijital seçenekler önemli kolaylık sağlıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF KİŞİLER

Emlak vergisinde bazı mülk sahiplerine muafiyet hakkı tanınıyor.

Mevzuata göre brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, engelliler, geliri bulunmayan ev hanımları ile şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemekten muaf tutuluyor.

Ancak bu haktan yararlanabilmek ilgili kişilerin, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak gerekli beyannameyi vermesi gerekiyor.