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Tarih verildi, saat belli! İzmirliler hazır olun: Kesintiler başlıyor

İzmir’de su krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Kentin ana su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle yetkililerden endişe verici bir açıklama geldi. O ilçede su kesintileri başlıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 21:01
Tarih verildi, saat belli! İzmirliler hazır olun: Kesintiler başlıyor

Kuraklık ve aşırı tüketim İzmir’i vurdu.

Barajlardaki su seviyesi kritik düzeye gerilerken, kentte su krizi her geçen gün daha da büyüyor.

Yaşanan gelişmeler üzerine ilk planlı kesintilerin uygulanacağı ilçe açıklandı.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK

Hava Forum, İzmir'de kuraklık sebebiyle barajlarda 15-20 günlük su kaldığını duyurdu.

Bu nedenle İzmir Çeşme'de planlı su kesintisi kararı alındığını açıkladı. Hava Forum'un açıklamasına göre, ilk aşamada gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulaması planlanıyor.

Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine kaydırılabileceği bildirildi.

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