Tarım Kredi ucuza zeytinyağı satıyor: İşte Tarım Kredi 22 Ekim aktüel ürünler

- Tarım Kredi Market, 22-27 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürün kataloğunu yayımladı.
- Bu katalogda temel gıda, temizlik malzemeleri ve mutfak ürünlerinde önemli indirimler sunuluyor.
- Beyaz peynir, siyah çay, somon fileto ve kahve gibi ürünler kampanyada öne çıkıyor.
Tarım Kredi Market, vatandaşların merakla beklediği yeni aktüel ürün kataloğunu duyurdu.
21-27 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak “Kat Kat Fırsat” kampanyasıyla market rafları yeniden dolup taşıyor.
Toplamda 57 üründe fiyatlar aşağı çekildi. Süt ürünlerinden temizlik malzemelerine, kahvaltılıklardan et ve balık ürünlerine kadar birçok kategoride indirim dikkat çekiyor.
Kampanya kapsamında beyaz peynir, siyah çay, somon fileto, tavuk göğsü, tuvalet kağıdı, cips, çikolata ve kahve çeşitleri öne çıkan ürünler arasında yer aldı.
Kampanya 27 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
İşte Tarım Kredi 22 Ekim aktüel katalog: