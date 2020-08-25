Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangın kasıtlı çıkarılmış olabilir

Yangının kontrol altına alındığını belirten Bekir Pakdemirli, olayla ilgili kasıt ihtimalini araştırdıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının bilançosunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangının etrafını çevirdiklerini belirten Bakan Pakdemirli, yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğine dikkat çekti.

YANGININ BİLANÇOSU

Pakdemirli, yangında 12 ev yandığını, 800 evin tahliye edildiğini ve 200 hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu bilgisini paylaştı ve şu şekilde konuştu:

"Derleyip toparlamak ve korumak maksadıyla karşı ateş düşündük ama son anda buna gerek kalmadı. Gece boyunca çalışmalarımız devam etti. Ben sahadan ayrılmadım.

"ATEŞİN ETRAFI ÇEVRİLDİ"

Hem İHA'dan gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide orman teşkilatımızla buluşarak, onların hem eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık.

Şu saat itibarıyla, memnuniyetle söyleyebilirim, her şey kontrol altında. Ateşin etrafı tamamen çevrilmiş. Yer yer ufak tüterler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir.

Bakan Pakdemirli: Yangın kasıtlı çıkarılmış olabilir ViDEO

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır. Önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. Geceden beri büyük ölçüde bunu başardık. Sabah saatleri itibarıyla yangın tamamen kontrol altında.

Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra orman teşkilatının işi bitmiyor. Temizlik faaliyetleri ve sonbaharda hızlı bir şekilde bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız. Yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir acı ve sıkıntı yaşamış olmalarına rağmen çok vakur durdular.





"KASITLI ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Yangının kasıtlı olarak çıkmış olabileceğini değerlendiriyoruz. Valiliğimiz böyle değerlendiriyor. Bununla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın akabinde kamuoyuyla gerekli bilgiler paylaşılacaktır.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Ormanlarımızı kullanırken çok dikkatli olalım. Yaz ayları orman yangılarının doruğa çıktığı aylardır. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 30-40 oranında daha fazla yangınımız var."

Adana'da orman yangını ViDEO