Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 15 ilde görev değişikliği

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 ilin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görev değişikliği yapılan iller ve yerlerine atanan isimler şöyle:

ATAMALAR

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nurettin Kıyas’ın yerine Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü emrinde Şube Müdürü olarak görev yapan Abdulkadir Akkan atandı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın yerine Çankırı Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Düzgün atandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Latif Candan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan’ın yerine Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan atandı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yapan Mustafa Şanverdi Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar’ın yerine Strateji Geliştirme Başkanlığı emrinde Tarım ve Orman Uzmanı olarak görev yapan Adil Alan atandı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin’in, yerine Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Altındağ İlçe Müdürü olarak görev yapan Alper Koçaker atandı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu’nun yerine Ahmet Kılıç atandı.

Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç’in yerine Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Zafer Taş atandı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yapan Emre Yeniay’ın, yerine Uşak İl Özel İdaresinde Genel Sekreter olarak görev yapan Ertan Keleş atandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın yerine Konya Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde Tarım ve Orman Uzmanı olarak görev yapan Seyfettin Baydar atandı.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün’ün yerine Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Necattin Gönç atandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal’ın yerine Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy atandı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü emrinde Tarım ve Orman Uzmanı olarak görev yapan Mehmet Salih Sögüt Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

Van İl Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Görentaş’ın yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli İl Müdür Yardımcısı Turgay Şişman atandı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya'nın yerine Personel Genel Müdürlüğünde Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Ömer Şentürk atandı.