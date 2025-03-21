Tarlada 5 TL, manavda 5 katı! Bu sebze cep yakıyor...

İHA

Tarımda önemli bir merkez olan Adana’da hem turfanda hem de sezonda olmak üzere sebze ve meyve üretimini yılın 12 ayı boyunca gerçekleştiriliyor.

Domatesinden, salatalığına, biberinden, maruluna kadar çeşit çeşit ürünün yetiştiği kentte çiftçi ekmeğini topraktan kazanıyor. Ancak zaman zaman üretici ile marketler arasında oluşan farklar hem dikkat hem de tepki çekiyor.

Şuanda marul bahçelerde 5 TL’den alıcı bulurken, market ve manavlarda 25 ile 30 TL arasında satılıyor.

Kozan ilçesinde de dönüm dönüm marul eken üreticisi de bu sene sevinemedi. Önce dondan etkilenen üreticiler şimdi de fiyat düşüklüğü ile üzüldü.

Üretici Sucak, "Burada gördüğünüz üzere 20 dönüm tarlada marul yetiştiriyoruz. Lakin sıkıntımız para etmiyor. Emeğimizin karşılığını alır mıyız dedik ama olmadı" dedi.

TARLADA 5 TL

60-70 bin kök marulun tarlada olduğuna değinen Sucak, "Tanesini 5 TL’den zor satıyoruz. Burada gördüğünüz gibi abilerimiz gelip istiyor kesim yapıyoruz. Biz bunun fidesini ilk ekerken 2,5 TL’den alıyoruz geri kalan gübresi, ilacı 5-6 TL’ye bize mal oluyor. Geçen Pazar günü pazarı gezdim. En uygun 25 TL idi, 45 TL’ye kadar çıkıyordu fiyatlar" diyerek aradaki farka dikkat çekti.