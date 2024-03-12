Tarsus'ta Ramazan'ın ilk günü ekmek 1 liradan verildi Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlar, belediyeye ait fırında üretilen ekmeği 1 liradan aldı.

İHA

Tarsus halkı, Ramazan ayının ilk gününde, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde 210 gram ekmeği 1 TL gibi uygun bir fiyatla sunmasının ardından belediye ekmek fırınlarına büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin en ucuz ekmeği ile iftarlarını açtılar

Tarsuslular, piyasada 9 TL'ye kadar çıkan ekmeği, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın çabalarıyla Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğiyle iftarlarını açmanın keyfini yaşadı.

Ayrıca belediye, ekmeklerin tüm hanelere ulaştırılması için köylere de hizmet götürdü.

"Ramazan ve bayramda ekmğeği 1 liradan satacağız"

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın yanında olduklarını vurgulayarak,

Zorlu ekonomik koşullarda mücadele eden halkımıza ekmeği 1 TL'den sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bazıları uygun fiyatlı ekmeklerimize karşı çıksa da, biz Ramazan ayı ve bayram boyunca ekmeği 1 TL'den halkımıza sunmaya devam edeceğiz.

dedi.

Uygun fiyatlı ekmeğin memnuniyetle karşılandığını belirten vatandaşlar, bu fiyatın neredeyse bedava gibi olduğunu dile getirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)