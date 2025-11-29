Taşacak Bu Deniz 9. bölüm fragmanı: Adil kızıyla tanışıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in yayınlandığı her haftada gündem olmayı başaran dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni fragmanıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Son bölümde yaşanan çarpıcı olaylar, seyircide büyük merak uyandırmışken yayınlanan yeni görüntüler heyecanı daha da artırdı.

Dram ve gerilim dozunu giderek yükselten dizide izleyiciler, “8. bölümde hangi sırlar ortaya çıkacak?” sorusuna yanıt arıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son bölümde Eleni’nin vedası sırasında Esme’ye söylediği acı gerçek, hikayenin gidişatını derinden sarstı.

Adil ve Esme, yıkıcı haberi kabullenmekte zorlanırken mezar başındaki sahne izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Adil, yaşananlardan dolayı Furtuna ailesinden intikam almak için harekete geçecek.