Tatilciler, İstanbul’u terk ediyor 9 günlük Kurban Bayramı tatilini megakentte geçirmek istemeyenler, yola çıktı. Tatilin ilk günü köprüler ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

AA

Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca, planlar yapıldı, yollara çıkıldı.

Tatilin ilk günü İstanbul’u terk edenler, Osmangazi Köprüsü'nde görüldü.

Şehitler Köprüsü'nde son durum

Köprü, her bayram öncesi olduğu tıka basa dolu.

Trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği anlar da oluyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda da yoğunluk söz konusu.

Ege ve Akdeniz'e gidiyorlar

Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket eden tatilcilerden dolayı, dün mesai bitiminden sonra başlayan trafik sabah da sürdü.

Tatilin ilk gününde, otoyolun İzmir'e gidiş yönünde, Bursa Batı ve Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ekipler teyakkuzda...

Trafik ekipleri ise bayram tatili nedeniyle otoyolda güvenlik önlemlerini artırdı.

Kocaeli-Yalova Otoyolu’nda da durum aynı.

Dakikalarca bekliyorlar

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Sakarya ve Kocaeli'de otoyollarda yoğunluğa neden oluyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesiminde sürücüler, dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.