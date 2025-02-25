TBMM Genel Kurulu kapandı

DHA
TBMM Genel Kurulu, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen- Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da Yeni Yol Partisi'nin grup önerisinin oylaması sırasında Meclis Başkanvekili Bozdağ, karar yeter sayısı için oylama açtı.
Oylamada yeter sayısı bulunamadığı için birleşime ara verildi.
YETER SAYISI BULUNAMADI
Aranın ardından yeniden toplanan Genel Kurul’da karar yeter sayısı tekrar bulunamadığı için Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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