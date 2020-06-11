TBMM’de 10 çalışanda koronavirüs çıktı

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, koronavirüs salgın sürecinde 9'u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, TBMM’deki koronavirüs vakası sayısını açıkladı.

9'U PERSONEL 10 KİŞİ VİRÜS KAPTI



Erdoğmuş, koronavirüs salgın sürecinde 9’u personel 10 kişinin testinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Bu kişilerden 7’sinin tedavisi tamamlandı ve görevlerine başladılar. Biri TBMM’de çalışan bir televizyon kameramanı olmak üzere toplam 3 kişinin ise tedavi süreci devam etmektedir.

"TEMAS İHTİMALİ OLAN HESKES TAKİP EDİLDİ"



Tespit edilen bütün vakalarda gerekli tedbirler alınmış, testi pozitif çıkan kişilerle temas ihtimali olan herkes teste tabi tutulmuş ve takip edilmiştir. Bunların dışında bir vaka tespiti yoktur" ifadelerini kullandı.