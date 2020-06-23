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    TBMM'de 6 personel koronavirüse yakalandı

    Meclis'te, salgın kaynaklı yeni vakaların görüldüğü bildirildi.
    • DHA
    • 23.06.2020 - 12:06
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    TBMM'de 6 personel koronavirüse yakalandı #1

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

    TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı." denildi.

    TEDAVİSİ TAMAMLANANLAR İŞE DÖNDÜ

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başından bu yana Meclis'te 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

    TOPLAM 17 PERSONELDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

    Böylece TBMM'de, salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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