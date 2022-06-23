TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.

TBMM’nin 1 Temmuz 2022’de tatile girmesi bekleniyordu.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

"TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine.."

AA'nın haberine göre kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.