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    TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de

    TBMM'nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile birlikte TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı.
    • 23.06.2022 - 02:38
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 08:50
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    TBMM’nin 1 Temmuz 2022’de tatile girmesi bekleniyordu.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM'nin çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

    "TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine.."

    AA'nın haberine göre kararda, "Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2022 Cuma günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 21.06.2022 tarihli 105'inci Birleşiminde karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

    TBMM nin çalışma süresinin uzatılması Resmi Gazete de #1


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