Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, şu ana kadar Türkiye'de 40 milyon maskenin, eczaneler tarafından vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Koronavirüs pandemisi sürecinde Türkiye'de vatandaşların ücretsiz temin edebildiği maskeler, eczaneler tarafından dağıtılmaya devam ediliyor...

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, dağıtılan maskeler hakkındaki güncel bilgileri anlattı.

"ECZANELER 40 MİLYON MASKE DAĞITTI"

Pandemi sürecinde eczanelerde dağıtılan ücretsiz maske miktarı hakkında bilgi veren Çolak, "Şu ana kadar Türkiye'de eczanelere 55 milyona yakın maske dağıtımı gerçekleşti. 40 milyon maske eczaneler tarafından, vatandaşlara dağıtıldı. Eczanelerden 8 milyon kişi ücretsiz maske aldı." dedi.

Çolak, Türkiye genelinde uygulanan yeni düzenlemeye göre, sosyal sigortası bulunan vatandaşların, çalıştıkları iş yerinden ücretsiz maske temin edebileceklerini belirtti.

TEB Başkanı Çolak: Eczanelere 55 milyon maske dağıtıldı ViDEO

"HER VATANDAŞ 10 GÜNDE BİR KEZ 5 ADET MASKE ALMA HAKKINA SAHİP"

Eczanelerden ücretsiz maske temini konusunda ise bir vatandaşın, her 10 günde bir kez 5 adet maske alabilme hakkına sahip olduğunu belirten Çolak, vatandaşa SMS gelmediği taktirde, kimlik numarası ile eczaneye başvurabileceğini, yapılan kontrol sonucunda kişi hakkında karşılık çıkıyorsa maskenin temin edilebileceğini söyledi.