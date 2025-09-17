Tedbirinizi alın! Türkiye için resmen saat verildi: 23.15'ten itibaren...

Türkiye, yaz mevsimini geride bırakmaya hazırlanıyor.
Sonbaharın tadını hissettirecek haber de yola çıktı.
Önümüzdeki 3 gün boyunca yurtta kapalı, yağışlı ve serin bir hava hakim olacak.
Balkanlar'dan gelecek havanın etkisi, bu gece 23.15'ten itibaren hissedilecek.
Hava Forum'un paylaşımına göre; Balkanlar yola çıktı. Bu gece 23.15'ten itibaren hoş bir sonbahar tadında serinlik ve yağış ülkemize giriş yapacak.
Pluviofiller (kapalı, yağmurlu hava severler), petrikorcular (toprak kokusu severler) çok keyifli 2-3 gün yaşayacak...