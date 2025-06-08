AA

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

GERİ DÖNÜŞ YOLUNDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABER Ali Yerlikaya'dan yorgun ve uykulu bir halde trafiğe çıkmayın uyarısı
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
ensonhaber icon
Aslı Didari
Yazar