Tekirdağ Şarköy'de anız yangını ormana sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp, ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yangına 2 uçak ve 4 helikopterin yanı sıra arazözler ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

İstiklal Mahallesi Kaytan mevkiinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye Orman İşletme, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

ANIZ NEDİR?

Anız, tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan ekinlerin toprakta kalan kök ve saplarına verilen isim. Tarımda anızların yakılarak yok edilmesi oldukça yaygın. Ancak bilimsel açıdan anız yakımı zararlı olarak kabul ediliyor.