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    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Semt pazarının kurulduğu cadde, sular altında kaldı.
    • DHA
    • 30.08.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 19:32
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    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinde Trakya'da şiddetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ'da 15 dakika kadar süren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

    YOLLAR SUYLA KAPLANDI

    Yağışın bir anda bastırması ile bazı sokaklar suyla kaplandı, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.

    Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu VİDEO

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #1

    SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Aşırı yağış nedeniyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #2

    SEMT PAZARI DA SULAR ALTINDA KALDI

    Merkez Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi günleri kurulan semt pazarı da sularla kaplandı. Esnafların zor anları cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #3

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #4

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #5

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #6

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #7

    Tekirdağ da sağanak yağış etkili oldu #8

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