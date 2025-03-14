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İHA

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet B.V. idaresindeki 34 EFT 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan anne I.D. ve 8 yaşındaki oğluna çarptı.

OTOMOBİL MARKETE DALDI

Kaldırımda bulunan A.K.’ye de çarpan otomobil ardından markete daldı. Olayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki yolcu da yapılan çalışmanın ardından yakalandı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı görüntülendi.