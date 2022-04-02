Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece yarısı bir vatandaşa ait ahıra giren kurtlar, 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi’nde hayvancılık yapan İsmail Başlık’a ait ağılına gece geç saatlerde gelen kurtlar 6 koyun, 5 kuzuyu telef etti.

11 HAYVAN TELEF OLDU

Sabah ağıla giren Başlık, koyunlarının telef olduğunu görünce şaşkına döndü. Koyunların sahibi Başlık’ın haber vermesi üzerine köye jandarma ekipleri sevk edilerek konuyla ilgili inceleme yaptı.

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar da, kurt saldırılarına karşı ağıllardaki tedbirleri artırdı.

Tekirdağ'da aç kalan kurtlar, 11 hayvanı telef etti VİDEO

