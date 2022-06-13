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    • Tekirdağ'da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü

    Tekirdağ'da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü

    Tekirdağ'da bir kişi, balkonda arkadaşlarıyla görüntü konuşma yaptığı sırada motosikletinin hırsızlar tarafından çalındığı fark etti. Motosiklet, devriye aran polisin dikkati sayesinde kurtarıldı.
    • 13.06.2022 - 19:53
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    Tekirdağ'da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerindeki evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşan Zeki Sertbaş, hırsızlar tarafından park halindeki motosikletinin çalındığını telefonunun ön kamerasından gördü.

    Görüşmeyi sonlandırıp yardım istedi

    Sertbaş, talihsiz tesadüf üzerine görüntülü aramayı sonlandırarak, imdat çığlığı attı. Zeki Sertbaş ve arkadaşları, peşine düştükleri hırsızların izini kaybetti.

    Polisi gören hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtı

    Motosikleti yürüterek çaldığı iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 500 metre sonra Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde tesadüfen devriye görevi yürüten polis aracını görünce motosikleti bırakıp kaçtı.

    Polis tarafından plakadan araç sahibine ulaşılınca motosikletin çalındığı ortaya çıktı.

    Tekirdağ da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü #1

    "Allah razı olsun polisimizden"

    İHA'nın haberine göre polise minnettar olduklarını ifade eden Zeki Sertbaş, “Görüntülü konuşma yapıyorduk ve bu sırada telefonunun ön kamerasından motosikletin kaçırıldığını gördük. Hemen peşine düştük ama izlerini kaybettik. Sonra telefon gelince polisin motoru kurtardığını duyduk. Allah razı olsun polisimizden. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, hepsine minnettarız” diye konuştu.

    Motosiklet sahibine teslim edilirken, olaya karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Tekirdağ da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü #2

    Tekirdağ da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü #3

    Tekirdağ da balkonda görüntülü konuşma yapan kişi, motosikletinin çalındığı gördü #4


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