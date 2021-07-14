Tekirdağ'da bekçilere saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahaleye giden bekçiler saldırıya uğradı. Bekçilerden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahale için giden bekçilere silahla karşılık verildi.

BEKÇİLERE SİLAHLA SALDIRDILAR

Olayda kavgaya karışan bir kişi, pompalı tüfekle bekçilere ateş etti. Yaralanan 2 bekçi kısa sürede hastaneye kaldırılırken hastanede tedavi altında alınan bekçilerden G.K (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralı B.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Acı haberi duyan bekçilerin arkadaşları hastaneye akın etti.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bekçilere silahlı saldırının ardından olayla ilgisi olan bir kişi özel harekat destekli operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı N.S. zırhlı polis aracı ile hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç'ta hastaneye geldi.



