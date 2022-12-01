Tekirdağ'da bir markette müşteri, çalışan personele tokat attı
Tekirdağ'da eşinin telefonunun markette kaybolduğunu iddia eden şahıs, kasada duran personeli tokat atarak darbetti.
- 01.12.2022 - 17:13
- Güncelleme : 01.12.2022 - 17:37
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki bir markette meydana gelen olayda, markette eşinin telefonunun kaybolduğunu iddia eden şahıs, market çalışanından telefonu çevrede aramasını istedi.
Tokat attı
Market çalışanının, “Müşteri var, müşterilerin ardından hemen ilgilenirim.” demesine sinirlenen şahıs, personele tokatla saldırdı.
Darp raporu alarak şikayetçi oldu
İHA'nın haberine göre, olayın ardından hastaneye giden market çalışanının, darp raporu alarak konuyla ilgili şikayette bulunduğu öğrenildi.
Şahsın tokat attığı anlar ise kameraya yansıdı.
Tekirdağ'da market çalışanına tokatlı saldırı VİDEO