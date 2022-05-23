Petrol
110.09
0.09%
Euro
16.842
0.24%
Dolar
15.7548
-0.74%
Altın
938.46
-0.44%
Borsa
237
-0.10%
Bitcoin
481.847
1.11%
BTXN Coin
13.46
0.29%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Tekirdağ'da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı

    Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki anne ile 1'i bebek, 3 çocuğu yaralandı.
    • 23.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı

    Öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çırakbayırı mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana gelen olayda, Özge Nantu'nun kullandığı 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Abidin Kınay yönetimindeki 34 CFB 538 plakalı otomobille çarpıştı.

    Kazada hafif ticari araçtaki Kezban Ç. (35), çocukları 3 aylık Sinay, Şeyda (9) ve Şeval (6) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Uçan kağıdı yakalamak isterken kaza yaptığı ortaya çıktı

    DHA'nın haberine göre, hafif ticari aracın sürücüsü Özge Nantu'nun, camı açık araçta uçan bir evrakı yakalamak isterken direksiyon kontrolünü yitirince kazanın yaşandığı ifade edildi.

    Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Tekirdağ da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı #1

    Tekirdağ da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı #2

    Tekirdağ da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı #3

    Tekirdağ da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı #4

    Tekirdağ da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı #5


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Batman'da vücudundaki keneyi kendi çıkarınca kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Batman'da vücudundaki keneyi kendi çıkarınca kurtarılamadı

    Üsküdar'da tehlike saçan bina
    3. Sayfa

    Üsküdar'da tehlike saçan bina

    Görüş Bildir