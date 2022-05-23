Tekirdağ'da bir sürücü uçan evrakı yakalamak isterken kaza yaptı
- 23.05.2022 - 17:19
- Güncelleme : 23.05.2022 - 17:29
Öğle saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Çırakbayırı mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana gelen olayda, Özge Nantu'nun kullandığı 59 AAY 585 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Abidin Kınay yönetimindeki 34 CFB 538 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçtaki Kezban Ç. (35), çocukları 3 aylık Sinay, Şeyda (9) ve Şeval (6) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Uçan kağıdı yakalamak isterken kaza yaptığı ortaya çıktı
DHA'nın haberine göre, hafif ticari aracın sürücüsü Özge Nantu'nun, camı açık araçta uçan bir evrakı yakalamak isterken direksiyon kontrolünü yitirince kazanın yaşandığı ifade edildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.