Tekirdağ'da cilt bakımı yaptırdı, yüzünde 2'nci derece yanık oluştu

Güzellik merkezine giderek cilt bakımı yaptıran ve yüzü tanınmayacak hale gelen Müge Gümşar, güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, bir süre önce cilt bakımı yaptırmak için güzellik merkezine gitti.

Bakım öncesi cildinin hassas olduğunu söyleyen Gümşar, işlem sırasında yüzünde yanma hissetti.

"2'NCİ DERECE YANIK OLUŞMUŞ"

Müge Gümşar, güzellik merkezinden çıkar çıkmaz hastaneye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dermapen işlemi yaptırdığım sırada cildimin hassas olduğunu, kızarmaya meyilli bir cilt olduğunu söylememe rağmen yüzümde yanıklar oluştu. Yanıklar nedeniyle merkezden çıkar çıkmaz, hastaneye gittim. Doktorlar, yüzümde enfeksiyon oluştuğunu, antibiyotik kullanmam gerektiğini söyledi. Plastik cerrahiyeye sevk edildim. Plastik cerrah da yüzümde 2'nci derece yanık oluştuğunu ve iz kalabileceğini, bu izlerin geçme seyrinin ne kadar süreceğini bilemeyeceğini söyledi. Sonuç tedavinin ardından belli olacak."

"AYNAYA BAKAMIYORUM"

Yaşadığı sürecin hayatını çok olumsuz etkilediğini, insan içine çıkıp, hiçbir sosyal aktiviteye katılamadığını söyleyen Gümşar, "Bu olay hayatımı çok kötü etkiledi. Aynaya bakamıyorum, sosyal hayata karışamıyorum. Cilt bakımı yaptırmak isteyenler, mutlaka gittikleri merkezlerdeki çalışanların uzman olup olmadıklarını araştırsınlar." dedi.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Müge Gümşar, hastaneden aldığı raporlarla güzellik merkezi sahiplerinden şikayetçi oldu.