İHA
Tekirdağ'da çocuk parkında dehşet...
Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana gelen olayda, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir anda birbirine girdi.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında yere düşenler oldu. Mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı.
Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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