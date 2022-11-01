Petrol
94.78
2.12%
Euro
18.3584
-0.25%
Dolar
18.6089
0.01%
Altın
983.72
0.70%
Borsa
4055
1.90%
Bitcoin
383.489
0.21%
BTXN Coin
10.39
-0.28%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    • Tekirdağ'da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı

    Tekirdağ'da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı

    Tekirdağ Çerkezköy'de ehliyetsiz lise öğrencisi B.P., kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen lise öğrencisi E.G.'ye çarptı. E.G. hastaneye kaldırılırken, B.P. ise polis merkezine götürüldü.
    • 01.11.2022 - 18:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı

    Öğleden sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, Çerkezköy Trakya Anadolu Lisesi öğrencisi B.P. yönetimindeki 59 UT 146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, liseden çıkan ve kaldırımda yürüyen kız öğrenci E.G.'ye çarptı.

    Öğrenci hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan ehliyetsiz sürücü B.P., polis merkezine götürüldü.

    Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

    Tekirdağ da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı #1

    Tekirdağ da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı #2

    Tekirdağ da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı #3

    Tekirdağ da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı #4

    Tekirdağ da ehliyetsiz liselinin kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen liseliye çarptı #5


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 1 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı
    Magazin

    Cansel Çördük, kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı

    Görüş Bildir