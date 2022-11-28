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    Tekirdağ'da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü

    Tekirdağ’da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde seyyar köfteci minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekmek teknesinin yanmasına kahrolan esnaf, “Vay gitti benim köfte arabam vay” hüngür hüngür ağladı.
    • 28.11.2022 - 05:58
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    Tekirdağ'da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Yulaflı sapağında, köfteci İbrahim İnce’nin, marşa basıp çalıştırmak istediği minibüsünde yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede söndürüldü

    Bir anda minibüsü saran alevler durdurulamayınca itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

    Tekirdağ da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü #1

    Ekmek teknesi yanınca ağladı

    İHA'nın haberine göre, yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs sahibi İbrahim İnce, 15 yıldır köftecilik yaptığı çok sevdiği minibüsünün yanmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

    Yangın anı telefon kamerasına yansırken, İnce’nin sözleri ise yürek burktu. Çaresizce minibüsünün yanışını izleyen İnce, “Vay gitti benim köfte arabam vay” diyerek hüngür hüngür ağladı.

    Tekirdağ'da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü - Video

    Tekirdağ da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü #2

    Tekirdağ da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü #3

    Tekirdağ da ekmek teknesi küle dönen adam gözyaşı döktü #4


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