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    Tekirdağ'da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi

    Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmediği iddia edilen hafif ticari aracı, bir şahsın durdurması kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 05.10.2020 - 15:37
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 15:37
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    Tekirdağ'da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Şubesi'ne gelen 2 kişi, aracı park edip fatura ödemek için içeriye girdi.

    Sürücüsünün el frenini çekmediği öne sürülen araç, bir süre sonra hareket edip, yolun karşısındaki duvara doğru gitmeye başladı.

    ARACINDAN İNİP KOŞTU

    Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, hareket eden araçta şoför bulunmadığın görünce aracından indi.

    Sürücü, aracın duvara çarpmasını engellemek için önüne geçerek durdurmaya çalıştı, çevreden gelenler de kendisine yardım etti.

    Tekirdağ da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi #1

    Araç, duvara çarpmaktan son anda durduruldu. O anlar cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Olayı öğrenen araç sahibi ve yanındaki kişi koşarak, araçlarının yanına geldi.

    Tekirdağ'da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi VİDEO

    Tekirdağ da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi #2

    Tekirdağ da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi #3

    Tekirdağ da hareket eden aracın önüne geçip duvara çarpmasını önledi #4

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