Tekirdağ'da kamyon park halindeki kamyona çarptı: 3 yaralı

Malkara ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki başka bir kamyona arkadan çarpıp, devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Malkara- Keşan yolunun Haliç Mahallesi mevkiinde, Malkara'dan Keşan yönüne giden Hasan Barlas yönetimindeki kamyon, kontrolden çıkarak Ali Keçe'ye ait kamyona arkadan çarpıp, devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Barlas ile aynı kamyonda bulunan Ali Osman Ayaz ve Arif Arı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonu yol kenarına park eden sürücü Ali Keçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, hararet yapan aracını sağa çekip beklediği sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Keçe, "Aracım hararet yaptı, aracımın 4'lülerini yakıp aracımı sağ şeride çekerek park ettim. Tam kamyonumun kaputu açıyordum o arada kamyonun sağ kapısını açıp su içecektim ne olduysa o arada oldu. Arkadaşlar aracıyla vurdu. Herkese geçmiş olsun" dedi.

































