Tekirdağ'da kontağı çevirir çevirmez otomobil yanmaya başladı

İHA

Tekirdağ'da Çerkezköy'ün en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde sürücü S.D., 34 TG 0425 plakalı otomobilini cadde üzerine park ettikten sonra eve çıktı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sonrasında araç başına gelen ve aracını çalıştıran S.D., kontağı çevirdiği esnada büyük bir patlama duydu. Ardından araç yanmaya başlarken, sürücü hemen kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alıp, caddeyi trafiğe kapattı.

OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU

Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.