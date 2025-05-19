Tekirdağ'da kontağı çevirir çevirmez otomobil yanmaya başladı

İHA
Tekirdağ'da Çerkezköy'ün en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi üzerinde sürücü S.D., 34 TG 0425 plakalı otomobilini cadde üzerine park ettikten sonra eve çıktı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Sonrasında araç başına gelen ve aracını çalıştıran S.D., kontağı çevirdiği esnada büyük bir patlama duydu. Ardından araç yanmaya başlarken, sürücü hemen kendini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini alıp, caddeyi trafiğe kapattı.
OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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